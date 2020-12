Pokud se situace s koronavirem výrazně nezlepší, navrhne Blatný přechod do 4. stupně PES. Česko by mohlo do vyšší úrovně opatření vstoupit v druhé polovině příštího týdne.

„Na pondělní vládě budeme navrhovat, že pokud nedojde k nějaké zásadní změně oproti současné situaci nebo zázračnému zlepšení, tak by Česká republika přešla do protiepidemického systému 4. Pravděpodobně v druhé polovině nebo na konci příštího týdne,“ řekl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).