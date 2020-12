Navrhovaná důchodová reforma by v prvních pěti letech stála celkem 25 miliard korun, řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Podle ní by se výdaje daly financovat z včera schváleného plánu obnovy EU.

Podle návrhu reformy by lidé s náročnou profesí mohli od roku 2024 chodit do penze dřív – o rok za odpracovaných deset let. Firmy by měly vyšší odvody.