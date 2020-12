Návrh důchodové reformy počítá se základním důchodem 10 000 korun pro každého, kdo odpracoval 25 let a platil odvody. Veřejný systém by se po reformě rozdělil na dva pilíře.



Z nultého pilíře by se vyplácel základní důchod 10 000 korun, z prvního zásluhová část za práci a děti. Plán představily ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) a předsedkyně důchodové komise Danuše Nerudová.

Podle Nerudové by navrhovaný zákon o reformě vláda měla dostat v únoru. Příští rok by pak měl být přijat v Parlamentu a k podpisu by ho měl dostat prezident. Od ledna 2022 by měl být zaveden základní důchod, další kroky by se zaváděly postupně.

Vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO) ve čtvrtek v Senátu prohlásila, že tato vláda důchodovou reformu nepředloží a na přijetí změn není do voleb už dost času. (ČTK)