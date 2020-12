Americký časopis Time zvolil za osobnost roku příštího prezidenta Spojených států Joea Bidena a budoucí viceprezidentku Kamalu Harrisovou. V užším výběru byl i končící prezident Donald Trump či hnutí Black Lives Matter.

Joe Biden and Kamala Harris are TIME's 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4

— TIME (@TIME) December 11, 2020