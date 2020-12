Dopad změn daní na veřejné finance bude 99 až 120 miliard korun. V roce 2022, kdy se projeví další zvýšení slevy na poplatníka, by to mělo být asi 120 miliard Kč a od roku 2023 by to mělo být každoročně 103 miliard korun.

Pokles od roku 2023 je způsoben mimo jiné ukončením možnosti zrychlených odpisů podnikateli. Sněmovnou schválená verze, kterou dnes Senát pozměnil, by znamenala dopad do veřejných rozpočtů zhruba 130 miliard korun ročně.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) na tiskové konferenci na dotaz ohledně důležitosti Senátu odpověděla, že dnešek vnímá jako historický okamžik a ocenila význam horní parlamentní komory jako pojistky. Senát podle ní vyřešil problém, který vznikl v rámci hlasování ve Sněmovně.

Ministryně zároveň oznámila, že v pátek požádá o schůzku s prezidentem Milošem Zemanem, aby ho informovala o Senátem schválené podobě daňového balíčku. Konkrétní termín schůzky neuvedla. Řekla pouze, že se za prezidentem chce vypravit v co nejkratší době.

Prezident podle informací z tohoto úterý trvá na tom, že balíček vetuje, pokud by Sněmovna setrvala u jeho původní verze. Prezident také podmiňoval svůj souhlas s daňovými změnami tím, že horní komora odmítne navýšení slevy na poplatníka. Podle Zemana předpis výrazně narušuje rozpočtovou stabilitu. (ČTK)