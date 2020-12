Za zpožděním či ztrátou (nejen) vánočních dárků při přepravě z Číny do USA může být nepříznivé počasí v Tichém oceánu. Nákladní loď ONE Apus při jedné takové bouři přišla koncem listopadu o téměř dva tisíce kontejnerů.

Loď přišla 1600 námořních mil od Havaje mimo jiné o 64 kontejnerů obsahujících nebezpečné zboží jako zábavní pyrotechniku, baterie či tekutý etanol. V úterý se loď vrátila do japonského přístavu Kóbe, kde se podrobí bezpečnostní kontrole. (SCMP)