Ve Sbírce zákonů vyšla opatření zakazující prodej nápojů v restauracích. Usnesení vlády prodej zapovídalo, oprava ministerstva vnitra prodej povoluje. Podle vnitra platí revidovaná verze, s tím nesouhlasí někteří právníci.

Vláda na svém ranním jednání přijala usnesení, které zakazovalo prodej nápojů v restauracích. Jednalo se ovšem podle vyjádření ministerstva zdravotnictví o technickou chybu. Následně se na webu vlády objevilo upravené usnesení, které změnilo původní zákaz prodeje nápojů na zákaz prodeje nápojů z okének.

I tak ovšem během dne vyšlo ve Sbírce zákonů původní usnesení. Následně vyšlo také sdělení ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby příslušného usnesení vlády.

„Ranní usnesení vyšlo ve Sbírce zákonů v částce 215. V průběhu dnešního dne vyšla další částka Sbírky zákonů s číslem 216. Je dostupná na webu ministerstva vnitra. A tam je redakční sdělení o opravě tiskové chyby, tím pádem je to ve Sbírce opraveno,“ řekl pro Deník N náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu a právo Radek Policar.

Ministerstvo vnitra k celé věci dodalo, že takový postup je dostatečný. „Prodej veškerých nápojů v restauracích rozhodně NENÍ zakázaný, jak se objevilo v médiích. Způsob, jakým došlo k opravě tiskové chyby ve Sbírce zákonů, je zcela v souladu se zákonem. Platná je tedy opravená verze,“ napsalo ministerstvo na svém Twitteru.

Podle některých právníků však není podobný krok dostatečný. Server Novinky.cz oslovil několik právníků, kteří pohled ministerstva vnitra nesdílejí.

Citují advokáty Petra Němce, Ondřeje Dostála a Zbyška Kordače, podle nichž je změna usnesení vlády sdělením ministerstva vnitra v této věci nedostatečná.

Ústavní právník Jan Kysela pro Deník N řekl, že pokud bylo schváleno něco, co vláda nechtěla, musí to změnit. „Oprava ministerstva vnitra se vztahuje k chybě tiskárny: otiskli něco jiného, než dostali. Pokud bylo schváleno něco, co schvalující ve skutečnosti nechtěl, musí to změnit,“ řekl Kysela.

Náměstek ministra zdravotnictví Policar Deníku N řekl, že kabinet si byl jist, že schvaluje opatření, které zákaz prodeje nápojů v restauracích nezavádí.

„Byl jsem u té diskuse na vládě přítomen, takže jsem si stoprocentně jist, že tohle vláda schvaluje, a bylo to i výsledkem jednání. Pak tam vypadla ‚půlvěta‘. To se prostě při přenosu textu občas stane,“ řekl Policar.