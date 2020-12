Pět lidí, kteří za minulého režimu projevili odvážné občanské postoje, ocenila hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová (ODS) čestnou plaketou s vyobrazením Jana Palacha.

Postavit se většinovému přesvědčení, vystoupit v době, kdy je prezentování vlastního názoru trestané, a bojovat za správnou věc, to je občanská statečnost, která ale až s odstupem času nabývá vyšších hodnot a úcty, řekla při předávání Mauritzová.

Ocenění si dnes převzal devadesátiletý Mojmír Fencl, který nesouhlasil se vstupem do zemědělského družstva ani do KSČ. V roce 1951 mu byl nabídnut útěk do zahraničí, což byla past zinscenovaná agentem StB. Byl odsouzen ke dvěma letům vězení. V roce 1968 se zapojil do hnutí K 231, které sdružovalo politické vězně.

Sedmaosmdesátiletý Miroslav Froyda utekl s kamarádem do Rakouska, chtěli vstoupit do americké armády. V srpnu 1954 byli vysláni zpět do ČSSR, aby zde vybudovali zpravodajskou skupinu. Při přechodu hranice byli zadrženi. Froyda byl odsouzen k 15 letům vězení, odpykal si 11 let. Po propuštění v roce 1965 ho nechtěl nikdo zaměstnat, nakonec ho přijaly energetické závody jako závozníka.

Dvaaosmdesátiletý Georg Kebrle nemohl kvůli otci studovat, a tak se vyučil elektrozámečníkem ve Škodovce. V roce 1963 byl trestně stíhán pro pobuřování. V období Pražského jara se angažoval proti vstupu vojsk, po okupaci v srpnu 1968 emigroval bez ženy a syna do SRN. V roce 1973 využil amnestie a vrátil se za rodinou. V roce 1974 ho za rozšiřování západní propagandy propustili z Tesly Nýřany, rok pak pracoval v uranovém dole. V roce 1979 si s manželkou na popud StB podal žádost o vystěhování z republiky. SRN jim vízum nedala, protože ji už jednou opustil, rodina ale uspěla na rakouském konzulátu. V roce 1981 se stal členem exilové sociální demokracie, po roce 1989 stál u její obnovy ve své vlasti.

Jednašedesátiletou Věru Tydlitátovou kvůli angažovanosti otce nepřijali po základní škole na studia. Dva roky pracovala jako dělnice v papírně. V roce 1976 začala díky známému grafickou průmyslovku, pak pracovala v knihovně. Opisovala a šířila texty včetně Charty 77, kterou v roce 1977 přivezla do Plzně a v roce 1989 ji podepsala. Navštěvovala tzv. bytovou univerzitu. Dvakrát byla na výslechu StB. Vzala si evangelického faráře, s nímž organizovali protirežimní akce. Vysokoškolská pedagožka je zakladatelkou Ligy proti antisemitismu.

Dvaašedesátiletého Ladislava Vyskočila zajímala politika a západní alternativní hudba. V roce 1976 šířil přepis rozsudku nad hudební skupinou Plastic People a Chartu 77. Postupně začal vydávat samizdatově brožury, knihy a časopisy. V polovině 80. let se o něj začala zajímat StB. Ve druhé polovině 80. let se účastnil několika protestních řetězových hladovek a petic za propuštění politických vězňů. Podepsal a šířil petici Několik vět, scházel se s chartisty, účastnil se bytových seminářů a spolupořádal koncerty zakázaných kapel. (ČTK)