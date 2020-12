Index rizika PES je už pátý den nad hodnotou 60, kterou má následovat pád do přísnějších opatření. Vláda se ale tváří, jako by se nic nezměnilo. Může se nám to velmi nevyplatit, upozorňuje redaktorka Deníku N Eliška Hradilková.

