Zatímco její manžel usiluje o to, aby v Bílém domě mohl zůstat, Melania Trumpová se „těší domů“. V těchto dnech rozděluje, „co se vrací do New Yorku a co do Mar-a-Lago“. Další kandidatura 2024? „To se nejspíš nesetká s úspěchem,“ uvádí CNN.