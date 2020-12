V britském městě Bristol se objevila nová malba, která připomíná styl streetartového umělce Banksyho. Zobrazuje kýchající ženu v šátku. Sám Banksy se k autorství zatím nepřihlásil. (BBC)

