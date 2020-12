Nařízení vlády, které zakazovalo prodej nápojů v restauracích, bylo výsledkem technické chyby. Usnesení popisovalo, že se „zakazuje prodávat rozlévané nebo na místě připravované nápoje k okamžité konzumaci“. Kabinet ale na webu již příslušné opatření upravil.

Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbory Peterové šlo o chybu v přenosu dat. „Došlo tam skutečně k nějaké chybě v přepisu, takže to bude ještě nějakým způsobem změněno, tak aby to skutečně bylo tak, jak je to zamýšleno. Myšlenka ze včerejška ale platí,“ řekla Peterová serveru Novinky.cz.