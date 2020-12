Možné zpřísnění vládních opatření na čtvrtý stupeň by se mělo týkat i škol

Případné zpřísnění vládních opatření proti covidu-19 na čtvrtý stupeň by se mělo týkat i škol. O načasování budou školy informovány včas, řekla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) podle ní v pondělí také podle dat o vývoji epidemie covidu-19 rozhodne o případném prodloužení vánočních prázdnin. Dohodl se na tom s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO), řekla Lednová.

Blatný po dnešním jednání vlády uvedl, že Plaga zváží, zda kvůli epidemii neprodlouží vánoční prázdniny. Místo původně plánovaného 22. prosince by mohli jít žáci naposledy do škol v pátek 18. prosince. Rozhodnout by měla vláda v pondělí, kdy by v případě dalšího negativního vývoje epidemie měla zároveň zvážit opětovné zpřísnění opatření ze současného třetího stupně na úroveň čtyři. (ČTK)