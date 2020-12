Popularita ruského prezidenta Putina mezi Rusy do 24 let se za poslední rok snížila. V prosinci 2019 by mu dalo hlas v prezidentských volbách 36 procent mladých voličů. Nyní jen 20 procent. Starší lidé Putinovi přízeň zachovávají. (Levada)

"Левада": рейтинг Путина у молодежи упал за год почти в два раза.https://t.co/bOXjdmByFN pic.twitter.com/u39L2j7N9P — Радио Свобода (@SvobodaRadio) December 10, 2020