Senátoři řešili, jestli kvůli odchodu premiéra Andreje Babiše (ANO) z jednání horní komory nepřeruší projednávání daňového balíčku. Předseda Miloš Vystrčil (ODS) své kolegy vyzval, aby pokračovali, což nakonec senátoři odhlasovali.

„Mrzí nás, že pan premiér porušil svůj slib a nebude tady s námi,“ řekla předsedkyně senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí Šárka Jelínková. Přesto se o přestávce s kolegy dohodla, že nebudou navrhovat přerušení schůze, a to kvůli očekávání veřejnosti a především samospráv, které schvalují své rozpočty.

Místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer (ODS) zase uvedl, že „není košer“ přerušovat jednání takto důležitého zákona. „Byl by to jen kverulantský skutek, čas běží, přerušování není na místě,“ prohlásil.

Jiného názoru byl ale místopředseda horní komory Jan Horník (STAN), který svým kolegům řekl, že senátoři se „pořád podřizovali“, například v organizačním výboru, a hledali řešení. Podle svých slov je z odchodu premiéra „úplně divej“.

S přednostním právem vystoupila šéfka státní kasy Alena Schillerová (za ANO), podle které měl premiér „maximální dobrou vůli“, aby v Senátu zůstal.

„Jednal s polským premiérem, aby ho zastoupil, ale dostal informaci, že to není možné. Bojuje zhruba o nějakých 962 miliard pro Českou republiku. Není možné, aby ho zastupoval jiný premiér, který má jiné zájmy a jiné starosti,“ prohlásila Schillerová.

Premiéra se zastal i šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS). „Myslím, že je docela obtížné, aby někdo říkal, že tady určitě bude a že tady chce být, a nedokázal si představit, že když to tak nebude, tak to pěkně schytá. Moc si nedovedu představit, že by premiér České republiky, ať si o něm myslíme cokoli, účelově lhal, aby potom věděl, že to bude jinak. Nepodezřívám ho z toho. Pojďme o tom přemýšlet s nadhledem,“ řekl svým kolegům Vystrčil. Věří prý, že Babiš v Senátu zůstat chtěl, ale nemůže. „Měli bychom to uznat, přestože je politický soupeř,“ dodal.

Senátor Petr Holeček (STAN) uvedl, že to nebere jako odchod politického konkurenta, ale že o daňovém balíčku se ví dlouho a účast premiéra na projednávání je důležitá a nutná. Jeho návrh na přerušení tohoto bodu do středy příštího týdne ale nakonec neprošel.

Premiér se z jednání omluvil a odletěl na jednání Evropské rady do Bruselu.