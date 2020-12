„Zařiď to, nebo ti vypálím barák.“ Roman Berbr, místopředseda Fotbalové asociace ČR, rozhodčím diktoval, co a případně za kolik mají dělat. Teď už dva měsíce sedí ve vazbě a část policejního spisu přináší svědectví, co se v zákulisí odehrávalo. (iDnes)