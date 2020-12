Česko považuje reakci Polska na požadavky ohledně pokračování těžby v hnědouhelném dole Turów za nedostatečnou. Severovýchodního souseda tuzemské úřady opakovaně žádaly, aby v těžbě nepokračoval do vyjasnění unijní legislativy.

Česko očekává do konce roku vyjádření Evropské komise k podnětu, který podalo v září, a na základě něj a dosavadního jednání vláda následně rozhodne o dalším postupu.

Česko opakovaně žádalo, aby Polsko nepokračovalo v další těžební činnosti v dole Turów, dokud nebude zajištěno a prokázáno, že se tak děje v souladu s požadavky unijní legislativy a že se v důsledku těžby nezhoršuje životní prostředí, zejména co se týče hladiny podzemních vod v Česku. O svém nynějším rozhodnutí bude Česko informovat polské protějšky i Evropskou komisi, která jej o to požádala.

Důl Turów, který leží v bezprostřední blízkosti českých hranic, zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE tam chce těžit do roku 2044. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních, Poláci plánují těžit do hloubky 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Polské úřady v březnu přes námitky sousedů o šest let prodloužily společnosti PGE koncesi na těžbu, která by jinak v dubnu skončila. (České noviny)