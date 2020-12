Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) zkritizoval opozici, že ze všeho dělá svoji show. Vystoupení opozice podle něj snižují důvěru lidí vůči vládě i nouzovému stavu. Vadí mu i výtky na adresu očkování, když ještě ani nezačalo.

Hamáček ve svém projevu vyčetl opozici neustálou kritiku. Podle něj tím snižuje důvěru vůči vládě a poštvává lidi proti ní. V souvislosti s tím připomněl, že další člen vlády Karel Havlíček (za ANO) má ochranku, protože mu lidé vyhrožují.

Nepřímo v té souvislosti také naznačil, že opozice nese podíl viny na smrti zaměstnance čistírny, když připomněl, jak se na plénu Sněmovny projednával únik jedovaté látky do řeky Bečvy. „Z ekologické havárie se udělala politická show a bohužel to vedlo až k tomu, že si někdo sáhnul na život,“ řekl Hamáček.

Upřesnil, že epidemie neskončí o Vánocích, a opozice tak může jen doufat, že jim komunisté 22. prosince dají zase pár dní. „Bude zázrak, když to bude příští týden na trojce, spíš na čtyřce. Boj bude dlouhý a nepříjemný,“ zmínil Hamáček.

Připomněl, že do Česka ještě nedorazila ani kapka vakcíny, a opozice už kritizuje, že je to zase celé špatně. „Ještě jsme ani nezačali, ale už spousta lidí ví, jak to bude špatně. A v takové atmosféře se mají lidé nechat očkovat? Současně ten projekt strháte, ještě jste ho ani nečetli. To je bohužel aktuální smutná realita české Poslanecké sněmovny,“ dodal.