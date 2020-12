Výběrové řízení na stavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany se do konce roku konat nebude. Ve hře jsou čtyři možné varianty: od připuštění všech uchazečů do tendru až po jeho úplné odložení.

Mezi čtyři zvažované alternativy patří připuštění všech pěti aktuálních zájemců do tendru, vyloučení uchazečů z Ruska a Číny, jejich vyřazení jako hlavních dodavatelů nebo úplné odložení tendru.

Po jednání Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů to řekl vicepremiér Karel Havlíček. Do konce ledna by podle něj jednotlivé varianty měli projednat předsedové parlamentních stran.