ODS a TOP 09 nepodpoří prodloužení nouzového stavu. Oběma stranám vadí, že vláda nevysvětluje své kroky a problém plošně neřeší. Lidovci by hlasovali pro, pokud by vládní strany slíbily prodloužení kompenzačního bonusu do konce ledna.

„My určitě nepřistoupíme na prodloužení nouzového stavu o třicet dnů. Dneska na začátek mimořádné schůze budeme chtít, aby vláda deklarovala, že zvýší podporu živnostníků, kteří jsou v existenční nouzi, tedy prodloužení kompenzačního bonusu do konce ledna,“ řekl předseda KDU-ČSL Marián Jurečka.

Pokud to vláda neodsouhlasí, lidovci prodloužení nouzového stavu nepodpoří.