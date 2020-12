ODS, TOP 09 a lidovci vytvořili stínový protiepidemický systém. V něm by se dalo od stupně 3 upravovat opatření podle situace v krajích. Navíc by umožnil fungování až do léta bez nutnosti vyhlášení nouzového stavu.

Návrh na tiskové konferenci představil poslanec Dominik Feri (TOP 09). Podle něj ve stávajícím systému chybí stupeň nula.

„Náš systém umožňuje už ve 3. stupni variovat, aby skutečně odpovídal epidemiologické situaci v různých krajích,“ vysvětlil Feri.

Doplnili, že jejich systém nerozlišuje, jestli jsou otevřené menší nebo velké obchody. Mají být otevřené všechny. „Nemá se řešit, že kdo má silnější skupinu a číslo na premiéra, má otevřeno,“ zmínil Feri. Má se podle něj postupovat lokálně podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Poslanci věří, že jejich systém je tak logický, že jej vláda akceptuje. Zatím nemají domluvenou schůzku se zástupci vlády.

Anticovidový tým také vyzval vládu, aby představila vakcinační strategii a začala přesvědčovat občany k očkování.

Poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL) vysvětlil, že právě změnami v datech vláda vyvolává v lidech nedůvěru.