Krátce před půlnocí by měla odstartovat vesmírná loď Starship SN8 k pokusnému letu do výšky 12,5 kilometrů. Prototyp vyvíjený společností SpaceX Elona Muska by měl vystoupat do stonásobně větší výšky než jeho předchozí verze. (Kosmonautix)