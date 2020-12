Britský princ William s manželkou Kate se vydali na předvánoční cestu vlakem napříč zemí, aby poděkovali za nasazení lidí i organizací v boji s epidemií koronaviru. Ve Skotsku a ve Walesu se od tamních vlád dočkali jen vlažného přijetí.

Velšský ministr zdravotnictví Vaughan Gething na adresu královského páru uvedl, že by byl raději, kdyby nikdo nepodnikal zbytečné návštěvy. „Jejich návštěva by neměla být pro lidi záminkou, aby tvrdili, že nechápou, co se po nich chce,“ řekl Gething. Pohyb mezi jednotlivými částmi Anglie je omezen jen na nejnutnější případy, aby se zamezilo šíření infekce.

Vévoda a vévodkyně z Cambridge se v pondělí vydali na cestu královským vlakem. Kritiku podle britských médií sklidili i za to, že na cestu dlouhou přes 2000 kilometrů plýtvají veřejné prostředky.

Na programu cesty jsou setkání se zdravotníky, dobrovolníky nebo učiteli. Královský vlak jako první pro cesty po Británii použila v červnu 1842 královna Viktorie, jela tehdy z hradu Windsor do Londýna. (AFP)