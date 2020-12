Zpět do komerčního provozu by se měl zítra vrátit Boeing 737 MAX. Letadlo bylo uzemněné kvůli problematickému softwaru, který byl příčinou dvou leteckých neštěstí. Jako první se na linku vrátí letadlo jihoamerické společnosti Gol.

Based on the current schedule for tomorrow—which is subject to change—it looks like #G34104 will be the first #737MAX passenger flight since recertification. Scheduled dep. 08:20 local time from São Paulo (GRU) to Porto Alegre (POA)https://t.co/LuSzfDXp5K pic.twitter.com/rDeHzAd0i2 — Flightradar24 (@flightradar24) December 8, 2020

Letadlo by mělo z brazilského Sao Paula vyrazit zítra ráno do Porto Alegre, uvádí server Flightradar24. O zákazu provozu poslední generace „sedmtřisedmičky“ úřady rozhodly v březnu 2019 poté, co systém MCAS způsobil dvě letecké nehody, při kterých zemřelo přes tři sta lidí.

V uplynulých měsících byl letoun pravidelně testován, a to jak pod dohledem inženýrů, tak leteckých úřadů. Americký federální úřad FAA letadlo vrátil do provozu rozhodnutím v druhé polovině listopadu. Letadla se nicméně nedostala do provozu hned, ale po odstávce musí projít potřebnými technickými procedurami.

V současnosti se čeká také na vyjádření evropského leteckého úřadu, které by mohlo přijít ještě do konce roku. Díky tomu by letadlo mohla začít provozovat i česká společnost Smartwings. Ta několik měsíců čeká také na kompenzace od výrobce za problémy, které vadný software způsobil.

Kromě problematického softwaru, který v určitých situacích mohl způsobit klesání letadla, bylo důvodem katastrof také nedostatečné proškolení posádek na nový model letadla. To probíhalo zpravidla pouze ve formě online prezentací a testů bez výcviku na simulátorech.

Boeing 737 je v provozu od roku 1968, model MAX je čtvrtou generací stroje, která dostala nové aerodynamické prvky a modernější motory. Právě ty byly důvodem, proč byl do letadla nově nainstalován systém MCAS. Letadlo mělo s těžšími motory tendenci při letu zvedat předek vzhůru. Systém měl pomocí elektroniky zajistit ideální úhel náběhu vzduchu na křídlo.

Kvůli uzemnění strojů se dostal výrobce letadla Boeing do problémů ještě před koronavirovou krizí, aerolinky o letadlo totiž po aféře přestaly mít zájem. Dařilo se naopak konkurenčnímu Airbusu, i ten ale pocítil pokles objednávek kvůli krizi v celé letecké dopravě.