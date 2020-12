Maďarský premiér Orbán přiletěl do Varšavy na setkání s polským protějškem Morawieckim a šéfem polské vládní strany Právo a spravedlnost Kaczyńskim. Podle serveru 300polityka.pl se zde chtějí dohodnout na možnostech řešení patové situace kolem unijního rozpočtu a Fondu obnovy.

Orban przyleciał pilnie do Warszawy na spotkanie z Kaczyńskim i Morawieckim. Po przerwie w spotkaniu, prezes PiS i premier doproszą koalicjantów: Gowina i Ziobrohttps://t.co/5E2e2SL0tp pic.twitter.com/ADjxF9lZmv — 300Polityka (@300polityka) December 8, 2020

Orbán s Morawieckim rozpočet na příštích sedm let blokují svým vetem. Na verzi kompromisu by měli zmínění politikové spolupracovat s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, jejíž země v současnosti předsedá Radě EU. Evropská unie žádá od Polska a Maďarska jasný postoj do zítřka. Ve čtvrtek začíná v Bruselu summit Evropské rady, který by měl řešit sporné otázky. (300polityka.pl)