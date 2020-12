V Brně se příští rok nepojede motocyklová GP

Grand Prix silničních motocyklů se v Brně příští rok nepojede. Kvůli požadavkům na nákladnou opravu dráhy i výši zalistovacích poplatků na další roky to dnes odhlasovali brněnští zastupitelé.

Z materiálů dnes předložených zastupitelům vyplývá, že by závody v Brně v letech 2022–2026 byly možné pouze v případě, že by pořadatelská společnost Dorna významně snížila zalistovací poplatek nebo by se do financování Velké ceny silničních motocyklů výrazně víc zapojil stát.

„Podobné rozhodování čeká i zastupitele Jihomoravského kraje na zasedání 17. prosince. Aniž bych chtěl předjímat výsledek hlasování, předpokládám, že budeme s městem Brnem ve shodě,“ řekl jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). (ČT24)