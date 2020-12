Minimální důstojná hrubá mzda v Česku činí 32 438 korun, uvádí platforma pro důstojnou mzdu. V Praze by pak kvůli vyšším nákladům měla přesáhnout 37 tisíc korun.

Zástupci platformy do výpočtů zahrnují náklady na jídlo nebo bydlení, ale také úspory, které by měly měsíčně dosáhnout asi 3300 korun. Autoři studie tak chtějí upozorňovat na fenomén takzvané pracující chudoby. (MDM)