Ve věku 97 let zemřel americký bojový pilot Chuck Yeager. Byl prvním člověkem, který oficiálně překonal rychlost zvuku. V roce 1947 v experimentálním raketovém letounu Bell X-1 dosáhl rychlosti 1127 kilometrů v hodině. (ČT24)

Today's passing of Gen. Chuck Yeager is a tremendous loss to our nation. His pioneering and innovative spirit advanced America's abilities in the sky and set our nation's dreams soaring into the jet age and the space age.

Read my full statement: https://t.co/lnbNYGSjgd pic.twitter.com/gEUOmQOodG

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) December 8, 2020