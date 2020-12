Japonští vědci vyzvedli kapsli z vesmírné sondy Hajabusa2, která se na Zemi vrátila se vzorky z 300 milionů kilometrů vzdáleného asteroidu Ryugu. Analýza vzorků má přispět k výzkumu o původu života a vývoji sluneční soustavy.

AFP Videographic presenting the Hayabusa-2 mission.

Nearly six years after its launch from the Tanegashima space centre in Japan, the Japanese space probe Hayabusa-2 is on the verge of completing its mission pic.twitter.com/CvFNawEpXz

— AFP News Agency (@AFP) December 4, 2020