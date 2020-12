Floridská policie prohledala na pokyn guvernéra Rona DeSantise dům datové analytičky Rebeky Jonesové. Ta byla v létě vyhozena z úřadu, kde evidovala data o pacientech s covidem, a poté si založila vlastní stránku, kde o počtech informuje.

Jonesová kritizovala vedení státu Florida za to, že podle ní manipuluje s údaji zemřelých i nemocných, aby vykazovalo zdánlivě příznivější výsledky. Snaží se tak prý skrýt skutečný rozsah nákazy.

Čísla na jejích stránkách FloridaCovidAction vykazují odlišné, často vyšší údaje.

„Zabavili mi počítač i telefon a mířili na mě i na mé děti pistolí. Já se ale nedám a budu v reportování o skutečném rozměru pandemie na Floridě referovat dál,“ řekla Jonesová.

Na svém twitterovém účtu pak zveřejnila záběry ze zásahu policie, které natočila její domácí kamera.

1/

There will be no update today.

At 8:30 am this morning, state police came into my house and took all my hardware and tech.

They were serving a warrant on my computer after DOH filed a complaint.

They pointed a gun in my face. They pointed guns at my kids.. pic.twitter.com/DE2QfOmtPU

— Rebekah Jones (@GeoRebekah) December 7, 2020