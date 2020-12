Druhá zásobovací loď Cargo Dragon společnosti SpaceX úspěšně přistála na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Do vesmíru ji vynesla raketa Falcon 9.

Dragon is approaching the @space_station now. After autonomously docking, there will be two Dragons attached to the orbiting laboratory. Watch live → https://t.co/d0zUtfmtxu pic.twitter.com/tkKIFMfcJG

— SpaceX (@SpaceX) December 7, 2020