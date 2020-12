Přibližně 400 000 dávek vakcíny proti koronaviru může do Česka dorazit na přelomu roku, v lednu to bude milion, oznámil ministr zdravotnictví Blatný. „Většina dávek pak přijde od března do září,“ dodal.

„Tomu budou uzpůsobeny jednotlivé kroky, vakcinace bude přicházet postupně, budou zapojeny jednotlivé subjekty,“ oznámil Blatný po jednání vlády.