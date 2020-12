Otevření škol podle ministra Blatného (ANO) přispělo ke vzniku nových ložisek nákazy koronavirem, nejde ale o nejvýznamnější faktor, který přispěl ke zhoršení situace.

„Údaje existují zejména z trasování, kde je vidět počet ohnisek nově se objevivších. Tam pořád výrazně o jeden až dva řády vede informace o tom, že došlo k nákaze v zaměstnání, potom snad ještě s větším počtem kolonka neuvedeno,“ vysvětlil.

„Co se týká škol, tím, že se otevřely, jsou tam také nová ložiska, ale jsou to počty o řád až dva nižší. V poslední statistice za část minulého týdne se jedná o 600 případů, zatímco v ostatních kategoriích o tisíce případů,“ dodal Blatný.

Školy podle něj nejsou zejména u dětí do deseti let jako extrémně riziková místa (z hlediska šíření nákazy). „Bylo by ale falešné říkat, že tam nedochází k přenosu,“ dodal.