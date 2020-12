Vláda zatím neplánuje přechod do stupně 4 systému PES

Vláda zatím nepočítá s přechodem systému PES do 4. stupně. „A to i v případě, že by bylo zítra skóre nad 60. Situaci budeme dále sledovat,“ uvedl po jednání vlády ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

„Že se skóre zvýšilo nad 60, zatím není výrazem rozvolnění z minulého týdne. Jedná se o odraz toho, že jsme v posledních sedmi až deseti dnech pravděpodobně začali brát opatření, která byla v platnosti dokonce ve stupni 4, na lehkou váhu,“ prohlásil Blatný, který jako příklad porušování nařízení uvedl například prodej z výdejních okének i v noci.

„Skóre je důležitý parametr, ale není jediný,“ dodal Blatný.