Medici se vrátí zpět do škol. Od čtvrtka nebudou muset pomáhat ve zdravotnických zařízeních v boji s koronavirem. Kabinet tuto povinnost vyhlásil 12. října. Na tiskové konferenci to uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný.

„Jedná se o ukončení pracovní povinnosti, tedy tam, kde jim je to nařízeno. To ale neznamená, že v řadě nemocnic nemají studenti smlouvy o pracovní činnosti nebo dohody, to je na dobrovolné bázi a běží to dál,“ vysvětlil Blatný.

Vláda tak rozhodla na základě informací od krajských koordinátorů intenzivní péče, kteří zodpovídají za koordinaci krizového režimu v jednotlivých krajích. „I v konzultaci s vedením nemocnic je situace podobná ve většině nemocnic, výjimkou je Karlovarský kraj, tam jsme se dohodli, že výpadek způsobený odchodem studentů bude dočasně řešit armáda,“ doplnil Blatný.