Vláda od středy zpřísňuje opatření proti koronaviru. Zkrátí se otevírací doba restaurací, barů a klubů do 20 hodin. Zakazuje se také konzumace alkoholu na veřejnosti. Oznámil to po jednání vlády ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Stupeň 3 systému PES zatím zůstává.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný informoval 29. listopadu 2020 v Praze po mimořádném jednání vlády o zmírnění opatření proti nemoci covid-19. Foto: Ondřej Deml, ČTK

„Zkracujeme otevírací dobu restaurací, barů, klubů atd. do 20:00, a to včetně restaurací v hotelech. Zakazuje se konzumace alkoholu na veřejnosti a to po celý den. A shodli jsme se také na zákazu provozu stravovacích služeb a prodeje alkoholických nápojů na trzích všech druhů,“ oznámil ministr Blatný.

Ve stejný čas jako restaurace budou muset zavřít výdejní okénka. „Po uzavření restaurace nelze používat výdejové okénko. Ani přes den nelze prodávat alkohol z okénka ven z restaurace,“ zdůraznil Blatný.

Vláda zatím ale nepočítá s přechodem systému PES do 4. stupně. „A to i v případě, že by bylo zítra skóre nad 60. Situaci budeme dále sledovat,“ uvedl Blatný. Skóre je podle něj důležitý parametr, ale není jediný.

„Že se skóre zvýšilo nad 60, zatím není výrazem rozvolnění z minulého týdne. Jedná se o odraz toho, že jsme v posledních sedmi až deseti dnech pravděpodobně začali brát opatření, která byla v platnosti dokonce ve stupni 4, na lehkou váhu,“ prohlásil Blatný, který jako příklad porušování nařízení uvedl například prodej z výdejních okének i v noci.

Vláda také rozhodla o tom, že se zpět do škol vrátí medici. Od čtvrtka nebudou muset pomáhat ve zdravotnických zařízeních v boji s koronavirem. Zda bude možné 18. prosince otevřít lyžařské vleky, vláda naopak zatím nerozhodla.