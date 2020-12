K nedělním parlamentním volbám ve Venezuele, které opozice bojkotovala, přišlo jen asi 18 % voličů. Americký ministr zahraniční Mike Pompeo hlasování označil za nelegitimní.

„To, co se děje ve Venezuele, je podvod, fraška, ne volby,“ napsal v neděli Pompeo na Twitteru. Podle něj volby neodrážejí vůli venezuelského lidu. USA spolu s šesti desítkami států od loňska uznává za prezidenta Venezuely šéfa parlamentu ovládaného opozicí Juana Guaidóa.

USA loni v lednu jako první uznaly Guiadóa prozatímním prezidentem Venezuely a poté zavedly několikery sankce vůči představitelům Madurova režimu vůči podnikům, z nichž režim profituje, včetně venezuelské státní ropné společnosti PDVSA.

Legitimitu nedělních voleb předem zpochybnila i EU, která na ně odmítla vyslat pozorovatele, ač evropská mise se snažila vyjednat jejich odklad a změnu podmínek hlasování. Výsledky voleb, které zřejmě vyhráli Madurovi socialisté, odmítly uznat i Kanada nebo Brazílie.

Opoziční strany připomněly, že venezuelský nejvyšší soud jim „ukradl“ stranické symboly. Nejvyšší soud totiž po vyhlášení bojkotu dosadil do vedení těchto stran odpadlíky nakloněné Madurovi. Bojkot vyhlásily strany poté, co soud jmenoval členy ústřední volební komise, ač to podle ústavy má udělat parlament. Ten však ovládá opozice.

Volby označil za frašku i Guaidó, který vyzval Venezuelany k účasti v on-line referendu organizovaném částí opozice ode dneška do soboty. Hlasovat v něm mohou i Venezuelané v zahraničí a voliči mají odpovědět mimo jiné na to, zda si přejí konec Madurovy vlády a nové svobodné volby.

Guaidó také prohlásil, že parlament, jemuž od loňského ledna předsedá a který vzešel z předchozích voleb v prosinci 2015, zůstane, dokud se neuskuteční svobodné prezidentské a parlamentní volby.

Vláda autoritářského prezidenta Nicoláse Madura nízkou účast odmítá a tvrdí, že musela o hodinu prodloužit otevření volebních místností kvůli velkému zájmu voličů. Účast v parlamentních volbách v roce 2015 činila 71 procent. (Reuters, ČTK)