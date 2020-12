Donald Trump plánuje dramatický odchod z Bílého domu za doprovodu televizních kamer. V den Bidenovy inaugurace nastoupí do vrtulníku Marine One a poté se naposled nechá dopravit letadlem Air Force One na mítink na Floridě. (NBC, Axios)

Donald Trump plánuje podle zjištění amerických médií oznámit kandidaturu ve volbách v roce 2024 v den Bidenovy inaugurace. Stane se tak vrchním kritikem Bidena po další čtyři roky. Foto: White House Official, Flickr