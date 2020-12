Porucha trakčního vedení na odstavném nádraží komplikuje železniční provoz v Praze, především na linkách S2, S4, S7 a S9. Některé osobní vlaky vůbec neodjely, jiné spoje mají desítky minut zpoždění.

Týká se to například i rychlíků mezi pražským hlavním nádražím a Poděbrady nebo Kutnou Horou. Podle webu Českých drah potrvá závada zhruba do 8:00, čas je ale orientační.

Pražská integrovaná doprava hlásí, že porucha se stala kolem půl páté ráno, způsobil ji silný vítr. Nevyjelo proto několik spojů mezi Prahou a Českým Brodem, nejely ani vlaky z Masarykova nádraží do Kralup a z hlavního nádraží do Berouna nebo do Benešova u Prahy. Některé rychlíky mohou mít zpoždění i více než hodinu. (ČD, PID)