Česko je od čtvrtka 3. prosince ve třetím stupni protiepidemického systému PES, což umožnilo s omezením kapacity otevřít všechny obchody, restaurace, hotely či provozovny služeb. Rizikové skóre však během víkendu narostlo.

Kvůli vysokému podílu pozitivních případů a zvýšení reprodukčního čísla nad jedna se skóre systému PES k neděli zvýšilo o sedm bodů na 64, což by odpovídalo čtvrtému stupni, který se pohybuje od 61 do 75 bodů. Pro zhoršení by skóre v tomto pásmu muselo zůstat tři dny, poté by o opětovném uzavření provozoven musela rozhodnout vláda. (MZ ČR)