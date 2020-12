Aktivních případů koronaviru bylo v Česku v neděli 59 837. Většina má mírný průběh nemoci, hospitalizováno je 4179 pacientů. S covidem-19 dosud zemřelo 8902 lidí.

Za celý týden přibylo v České republice 27 112 potvrzených případů covidu-19. Navzdory tomu, že se poslední čtyři dny denní nárůsty v mezitýdenním srovnání zvyšovaly, je celkové číslo stále nepatrně nižší než o týden dříve, kdy laboratoře odhalily 27 418 nakažených.

Laboratoře v sobotu provedly 12 804 testů na covid-19, jako obvykle je to výrazně méně než ve všední dny – v uplynulém týdnu to bylo v průměru zhruba 22 000 testů denně. Podíl pozitivních testů se zvýšil téměř na 26 procent, to je nejvíc od 14. listopadu. (MZ ČR)