Šéfkou amerického Centra pro kontrolu nemocí (CDC), nejvyššího vládního úřadu pro přístup země k pandemii, bude profesorka Fakulty lékařství na Harvardu a ředitelka infekčního oddělení Nemocnice v Massachusetts Rochelle Walensky.

At the end of #summer welcoming of our #InfectiousDiseases fellows with Rochelle Walensky, brand new #MGH ID division chief!#mentoring #BWH pic.twitter.com/sr2Ucq31qA

— Francisco Marty, MD (@FranciscoMarty_) September 10, 2017