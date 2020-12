Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) vyzval k dodržování vládních opatření v restauracích. „Není to z toho důvodu, že bychom chtěli někoho šikanovat, ale z toho důvodu, že se chceme co nejrychleji vrátit do normálního života,“ prohlásil na videu na Twitteru.

Prosím, dodržujte stanovená protiepidemická opatření i v restauracích a hospodách! Jen tak budou moct zůstat otevřené, jen tak se dřív všichni vrátíme k normálnímu životu. Děkuji a klidný nedělní večer přeji.🍀 pic.twitter.com/OLAG175CKW — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) December 6, 2020