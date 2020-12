Bavorsko vyhlásí od středy nouzový stav a zpřísní omezující opatření. Silvestr bude v ulicích bez alkoholu. Povinné testy pro pendlery a jejich nejbližší rodinné příslušníky ovšem spolková země nezavádí.

Kvůli vysokému počtu nakažených koronavirem budou lidé od středy moci vycházet z domova jen z pádných důvodů, oznámil dnes po mimořádném zasedání bavorského kabinetu premiér Markus Söder. Restrikce mají platit do 9. ledna, v úterý je má schvalovat tamní zemský sněm.

Mnoho nemocnic v Bavorsku je přetížených a ukazuje se, že mírnější celoněmecké restrikce působí jen málo. „Je to tak, že počty nakažených jsou příliš vysoké,“ řekl Söder.

Vyrážet ven bude možné za vánočními nákupy, k lékaři, do práce, do školy nebo za sportem. V místech, kde v posledních sedmi dnech připadá 200 a více nových případů na 100 000 obyvatel, bude platit zákaz nočního vycházení mezi 21.00 a 05.00. Na veřejnosti se nebude smět pít alkohol, což platí i pro silvestrovskou noc. Restrikce budou mírnější jen o vánočních svátcích, kdy se oproti jiným dnům bude moci setkávat více lidí najednou.

Agentura DPA uvádí, že v Bavorsku má koronavirovou infekci nyní skoro 60 000 lidí, nejvíce od začátku současné pandemie.

Od 1. prosince se změnila pravidla pro malý hraniční styk mezi Českem a Bavorskem. Lidé z příhraničí mohou podle informací z internetových stránek německého velvyslanectví do Bavorska jezdit bez povinnosti testu nebo karantény jen z pádných důvodů. Tím jsou myšleny cesty do zaměstnání, do školy, ze zdravotních a rodinných důvodů a kvůli zajištění běžných potřeb. Na výlety nebo za sportem se ale v současnosti do Bavorska nesmí. (ČTK)