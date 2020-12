Místopředseda sociální demokracie Michal Šmarda uvedl, že nouzový stav by mohl trvat až do léta. Vláda bude nyní u poslanců chtít prodloužení do 12. ledna.

Lidovci by prodloužení podpořili o dva týdny. Piráti by pak ruku zvedli v případě, že by vláda přestala v rámci protiepidemiologických opatření diskriminovat drobné obchodníky. (CNN Prima News)