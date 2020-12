Ve státní správě by mělo od počátku roku přibýt meziročně 451 míst, oproti stavu ke konci prosince by se pak měl počet pozic navýšit o 80. Navrhuje to ministerstvo vnitra v rámci takzvané systemizace.

Dokument projedná v pondělí vláda. Během roku podle něj vznikla nová působiště zejména kvůli pandemii koronaviru na ministerstvu zdravotnictví a v krajských hygienických stanicích. Zvedl se také počet pozic na Úřadu vlády a na ministerstvu zahraničních věci kvůli nadcházejícímu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie.

Od počátku roku by podle návrhu mělo být ve státní správě 76 248 míst. Na platy ve státní správě by mělo jít 36,088 miliardy korun, meziročně je to o zhruba 328 milionu více.

Také 80 pozic, které by nově měly vzniknout od ledna, souvisí především s předsednictvím ČR v EU. Další místa by měla přibýt k personálnímu zajištění projektů financovaných Evropskou unií. Převážně mají být vytvořena na dobu určitou. (ČTK)