Lidé s pozitivním testem na covid-19 by mohli dostat plný plat. Vládní opatření by je tak mělo motivovat k tomu, aby se nevyhýbali testům na koronavirus.

„Chceme zajistit, aby lidé nebyli na testování škodní. V pondělí na vládě otevřeme otázku stoprocentní mzdové kompenzace pro ty, co zůstanou doma s covidem-19,“ řekl pro Lidovky.cz vicepremiér pro ekonomiku Karel Havlíček (za ANO). (Lidovky)