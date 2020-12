Do kanalizace v Plzni se ve čtvrtek odpoledne dostaly nebezpečné látky, zřejmě ropného původu. S likvidací pomáhali ve čtvrtek i dnes hasiči. Látky se podařilo včas zlikvidovat, řeku Berounku neznečistily. Případ vyšetřuje policie.

Látky začaly přitékat do kanalizačního systému ve čtvrtek. Obsluha čistírny odpadních vod si všimla zápachu a barevného filmu na hladině přitékající odpadní vody.

Bylo to za poslední tři týdny podruhé, kdy pracovníci čistírny odpadních vod s hasiči likvidovali nebezpečné látky v kanalizaci. Podobný únik se v Plzni stal 18. listopadu.

Nebezpečné látky byly svedeny do retenčních nádrží, aby se nedostaly do biologické čistící linky a aby nemohly kontaminovat řeku Berounku.

Dne 18. listopadu přiteklo do kanalizace větší množství látek ropného původu, které smrtelně ohrožují vodní živočichy. Tehdy bylo z odpadní vody odstraněno téměř 8000 litrů zředěných ropných látek. Oba případy řeší policie.

Každý, kdo do kanalizace vypouští odpady, které tam nepatří, se vystavuje hrozbě pokuty od provozovatele i České inspekce životního prostředí. Při ohrožení a poškození životního prostředí hrozí trestní stíhání.

Kromě látek ropného původu do kanalizace nepatří staré barvy, ředidla, lepidla, kyseliny, hydroxidy a další chemikálie. Do výlevky a do záchodové mísy nesmějí ani jedlé tuky a oleje, zbytky jídel a odpady z kuchyňských drtičů. Problém v kanalizační síti mohou způsobit také hygienické potřeby jako kosmetické a odličovací vlhčené ubrousky, tampony, tyčinky na čištění uší. (ČTK)