Před budovou francouzského ministerstva financí v Paříži protestovali klimatičtí aktivisté. Po vládě požadovali zastavení expanze firmy Amazon v zemi. Společnost podle nich ničí pracovní trh i životní prostředí. Firma to odmítla. (Reuters)

Climate activists piled up giant cardboard delivery boxes outside the finance ministry in Paris to protest against Amazon's expansion in France https://t.co/7BVpdYZETW pic.twitter.com/CckNciafCR

— Reuters (@Reuters) December 4, 2020