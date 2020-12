Osobností roku časopisu Time se poprvé stává dítě. Patnáctiletá americká vědkyně indického původu Gitanjali Rao byla vybrána z více než 5000 nominovaných za vynálezy, které pomohly v boji se kyberšikanou či opiátové epidemii. (TIME)

Introducing the first-ever Kid of the Year, Gitanjali Rao https://t.co/Hvgu3GLoNs pic.twitter.com/4zORbRiGMU

